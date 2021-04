Velejador Jorge Zarif entra no Top 10 do Europeu de Finn, em Portugal

O velejador brasileiro Jorge Zarif alcançou nesta quarta-feira a 10ª posição, entre 49 participantes que disputam o Campeonato Europeu da classe Finn, em Vilamoura (Portugal). O paulista, já classificado para a Olimpíada de Tóquio, se recuperou de forma surpreendente da 46ª posição obtida na última segunda (12), na primeira regata. Ontem (13), ele já alcançado o 15ª lugar na classificação geral.

''Um pouco insatisfeito com a velocidade nas regatas, mas até agora nota 6, contente em ver que não estou tão atrás dos favoritos à medalha em termos de preparação, mas ainda há espaço pra mais. É um campeonato com muito barco e muito parelho”, disse o velejador, em nota da assessoria.

Campeão mundial em 2013, Zarif se pepara para a terceira olímpiada da carreira. Em 2012, em Londres (Reino Unido), Zarif ficou em 20º. Quatro anos depois, na Rio 2016, esteve perto do pódio, na quarta posição. A vaga olímpica para 2021 foi assegurada em maio do ano passado, no Campeonato Europeu, em Atenas (Grécia).

O Campeonato Europeu marca o retorno do velejador às regatas internacionais após quase dois anos. O velejador, campeão mundial em 2013, foi flagrado em exame antidopping em agosto dde 2019, durante evento teste na baía de Enoshima (Japão), para a substância tamoxifeno. Ele cumpriu punição até 14 de agosto do ano passado. O atleta voltou às competições nacionais em setembro de 2020.