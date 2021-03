Vela: Jorge Zarif recebe barcos da Olimpíada para treinos no Brasil

Já classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o velejador Jorge Zarif, da classe Finn, recebeu na segunda-feira (1) os equipamentos oficiais da Olimpíada de Tóquio para serem utilizados na reta de treinos em Ilhabela, litoral de São Paulo. O material foi enviado de Barcelona e chegou no porto de Santos. São dois veleiros certificados pela Finn e cinco velas. "Vou chegar na Olimpíada com o melhor material. Tudo foi selecionado junto com meu técnico Alexandre Paradeda. Pela falta de velejadas fora do Brasil, a gente estava um pouco desatualizado. Como não estávamos conseguindo ir para Europa, achamos melhor trazer os barcos para cá", comentou o atleta à equipe de assessoria de imprensa.

O calendário de 2021 da classe Finn continua indefinido. Nesta quarta-feira (3), o atleta recebeu a notícia do cancelamento do Campeonato Europeu, marcado para Hyeres, na França, de 17 a 24 de abril. O mundial da categoria também corre o risco de adiamento em função da covid-19. "Acho que, quando a gente começou a pensar em trazer os barcos para cá, não pensávamos em pandemia. Hoje em dia, a decisão é ainda mais certa", completou o velejador.

Mesmo com a indefinição, Jorge Zarif treina em praticamente dois períodos, durante cinco vezes por semana. Tudo isso para chegar pronto para as regatas olímpicas. "Queremos que ele chegue muito forte fisicamente e bem tecnicamente na levada do barco", explicou Alexandre Paradeda, técnico de Jorge Zarif, aos assessores de imprensa.