Zidane diz torcer para clássico de sábado não ser o último de Messi

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, disse que torce para que o clássico de sábado (10) contra o Barcelona não seja a última participação de Lionel Messi no confronto.

O contrato do capitão do Barça vence no verão europeu, e seu futuro está indefinido – mas há rumores de que ele partirá desde que suas tentativas de deixar o clube no ano passado fracassaram.

O novo presidente, Joan Laporta, promete manter o argentino no time, mas até agora não se chegou a um novo acordo.

"Espero que não seja [o último clássico de Messi]. Quero que ele fique no Barcelona, é bom para a liga espanhola", disse Zidane em um coletiva de imprensa. "Sabemos o jogador que ele é, mas eles são um time muito bom e teremos que tentar impedi-los de usar suas forças e ser tão bons quanto pudermos com a bola e jogar o melhor que pudermos."

Sergio Ramos, capitão do Real, é outro cujo contrato vence no final da temporada, e Zidane reiterou sua esperança de que o jogador de 35 anos tampouco tenha enfrentado o Barcelona pela última vez.

"Espero que ele não tenha disputado seu último clássico. Ele não estará em forma amanhã, o que é uma pena, mas espero que ele fique aqui", disse o treinador francês.

Zidane também estará sem Raphael Varane, que continua isolado por causa de um exame positivo de covid-19, e sem Dani Carvajal e Eden Hazard, que ainda se recuperam de problemas de longa data.

O campeão Real está na terceira colocação do Campeonato Espanhol, três pontos atrás do líder Atlético e dois atrás do Barça.