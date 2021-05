Atlético-GO empata com Goiás e avança para semifinais no Goiano

O Atlético-GO se classificou para as semifinais do Campeonato Goiano na tarde deste domingo (2) após empatar em 0 a 0 com o Goiás no estádio Antônio Accioly. A classificação foi garantida porque o Dragão venceu a partida de ida por 3 a 0 no último final de semana.

CLASSIFICADO! O Dragão empatou sem gols com Goiás, venceu o confronto por 3 a 0 no agregado e se garantiu na semifinal do Campeonato Goiano. QUEREMOS O TRI! 🇹🇹🔥 #Goianão2021 #PeloTri #Dragão pic.twitter.com/Jj0QO3lnvs — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 2, 2021

Na próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Jorginho enfrentará o Grêmio Anápolis. O primeiro jogo das semifinais acontece na próxima terça-feira (4) no estádio Jonas Duarte.

O Dragão e o Esmeraldino fizeram um clássico morno, com o time da casa tendo mais a posse de bola e criando as melhores oportunidades de marcar. A melhor chance saiu dos pés do meia João Paulo. No segundo tempo, o Goiás até criou alguma coisa, como a cabeçada de Iago Mendonça e a finalização perigosa de Nathan. Porém, o Atlético-GO segurou a igualdade e garantiu a classificação.