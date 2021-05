Sport encerra 1ª fase do Pernambucano com vitória sobre o Náutico

O Sport derrotou o Náutico por 3 a 0 neste domingo (2) na Ilha do Retiro pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano. Com a vitória no Clássico dos Clássicos, o Leão terminou a primeira fase da competição na segunda posição com 20 pontos (o Timbu ficou com a ponta da classificação com 22 pontos).

VITÓRIA DO LEÃO NO CLÁSSICO! Fim de jogo na Ilha: Sport 3x0 Náutico. Gols de Neilton, Adryelson e Ronaldo Alves (contra).#AquiÉSport pic.twitter.com/yY4LeuXbZF — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 2, 2021

Vitória em casa

Jogando em casa, o Leão não demorou a abrir o marcador, logo aos 4 minutos com o atacante Neílton, graças a um chute forte após tabela com Maidana. Ainda na etapa inicial, mas aos 44 minutos, o Leão voltou a marcar, mas desta vez graças a gol contra de Ronaldo Alves após jogada de Neílton.

O 3 a 0 da equipe comandada por Umberto Louzer veio já na etapa final. O zagueiro Adryelson marcou de cabeça após Patric levantar a bola na área adversária aos 9 minutos.

Foi daqui que chamaram o Xerifinho? 📸 pic.twitter.com/olbKJizOrU — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 2, 2021

Próxima fase

Com o final da primeira fase, agora o Náutico enfrenta na semifinal o vencedor do confronto entre Afogados e Santa Cruz. Já o Leão aguarda quem passar entre Salgueiro e Vera Cruz.