Surfe: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam em Margaret River

Se no feminino a gaúcha Tatiana Weston-Webb avançou direto para as oitavas de final da etapa de Margaret River (Austrália) do Circuito Mundial de Surfe, entre os homens oito brasileiros se classificaram direto para a terceira fase da competição na madrugada deste domingo (2).

O destaque nos ondas de Main Break foi o atual líder do ranking mundial Gabriel Medina, que avançou alcançando a maior nota entre os brasileiros. O surfista de São Sebastião, que enverga a lycra amarela, conseguiu avançar com 13,93 pontos, conseguindo 7,43 na sua melhor onda, na qual deu um rasgadão incrível debaixo do lip, seguido por um cutback e um batidão jogando água pra cima.

“Foi uma sensação diferente, porque o mar está bem grande, difícil, mas estou feliz com minha performance e espero continuar avançando. Independente da situação, quero fazer o meu melhor. Tem sido divertido aqui, tenho conhecido mais o lugar dessa vez e estou feliz em surfar mais essa onda”, afirmou Medina à assessoria da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês).

Quem também avançou foi o atual campeão mundial Italo Ferreira, que ficou em segundo lugar em sua bateria com 13,76 pontos, superando os australianos Jack Robinson (13,43) e Jacob Willcox (15,30).

Além de Gabriel Medina e Italo Ferreira o Brasil viu a classificação de Adriano de Souza, o Mineirinho, de Peterson Crisanto, de Jadson André e de Miguel Pupo. Alex Ribeiro vai para a repescagem, e Deivid Silva, Yago Dora e Caio Ibelli ainda disputarão a fase inicial.

Classificação no feminino

Ainda na noite de sábado (horário de Brasília), na disputa feminina, a gaúcha Tatiana Weston-Webb avançou às oitavas de final ao vencer a primeira das seis baterias, superando as anfitriãs Macy Callaghan e Keely Andrew.

A próxima chamada para a competição acontece neste domingo, a partir das 20h (horário de Brasília).