Na estreia das equipes na LNF, Magnus bate o São José

Magnus Futsal e São José Futsal estrearam neste domingo (2) na Liga Nacional de Futsal (LNF) 2021, enfrentando-se na Arena Sorocaba, no interior paulista. Na partida transmitida pela TV Brasil, os sorocabanos venceram por 3 a 1, com gols de Pedrinho, Charuto e Rodrigo. Joãozinho marcou para o São José.

Atual campeão invicto da LNF, o Magnus começou a partida marcando forte e, nos 3 primeiros minutos, finalizou com perigo por três vezes. Todas tentativas pararam no goleiro Matheus. Aos 5, o São José partiu num contra ataque e quase marca com Felipinho, mas Djony espalmou para fora da meta sorocabana.

O time de São José dos Campos trocou os quatro jogadores e equilibrou a partida, com o Magnus apostando nos chutes de fora da área para tentar abrir a defesa. Aos 12 minutos, o pivô Charuto driblou Bob e bateu de longe, mas a bola parou em Matheus. A forte marcação dos joseenses causou muitas faltas e a equipe acabou cometendo a sexta falta aos 14 minutos. O capitão Rodrigo cobrou a penalidade e, novamente, Mateus brilhou e afastou o perigo. Após muita insistência, a pressão dos sorocabanos funcionou. Numa jogada de trocas de passes rápidos, Pedrinho bateu à frente da pequena área. A bola explodiu nas duas traves e entrou. Magnus, 1 a 0.

A etapa final começou com boas oportunidades para ambas equipes. O São José voltou mais aberto para tentar reverter a derrota parcial. Mas, logo aos 2 minutos, Charuto ganhou a dividida próximo à área e soltou uma bomba na diagonal do gol, ampliando o placar.

Charuto aproveitou a bola que sobrou na quadra de ataque e soltou um chutaço para fazer o segundo do @MagnusFutsal



Magnus 2 x 0 São José#LNF2021 pic.twitter.com/hP996NSS5C — LNF (@lnfontime) May 2, 2021

O time visitante sentiu o segundo gol e recuou. O Magnus aproveitou a superioridade técnica, exigindo boas defesas do goleiro Matheus. Na segunda metade da etapa, os sorocabanos passaram a administrar a partida e o São José partiu para o ataque, jogando com Matheus como o goleiro-linha. No último minuto, os visitantes diminuíram o placar num chute de Joãozinho.

Pouco adiantou, pois logo depois os joseenses cometeram a sexta falta. Novamente Rodrigo bateu a penalidade e, desta vez, marcou. Fim de jogo e vitória do Magnus por 3 a 1.

No próximo jogo, o Magnus pega em casa o Santo André pela LNF, na sexta-feira (7). O próximo compromisso do São José é pela Copa do Brasil, na quarta (5), contra o Minas, fora de casa.

Nas outras partidas pela LNF deste domingo, o Joaçaba bateu o Umuarama por 4 a 3. O clássico gaúcho entre ACBF e Assoeva acabou empatado em 3 a 3.