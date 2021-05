Basquete: Flamengo volta a bater São Paulo e conquista NBB

A noite desta quinta-feira (27) marcou a conquista do heptacampeonato do Flamengo no Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando no Maracanãzinho, o time carioca fez 93 a 85 no São Paulo e fechou a série melhor de cinco da decisão em 3 a 0. O resultado, além de confirmar a conquista de mais uma taça, representou o encerramento de uma temporada perfeita para o Rubro-Negro. Em 2021, o time conquistou 34 vitórias em 34 jogos disputados, sendo 23 no NBB. O time também ganhou as taças do Campeonato Estadual, no final de 2020, da Copa Super 8 e da Champions League das Américas em 2021.

HEPTACAMPEÃAAAAAAAO! Flamengo domina o São Paulo no Maracanãzinho, vence o terceiro jogo da final por 93 a 85, e conquista o NBB pela sétima vez! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #NoTopoDeNovo #EsseÉONossoLugar pic.twitter.com/moT8IJbpTy — Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 27, 2021

Após duas partidas que foram decididas apenas nos segundos finais, o último jogo foi um pouco mais tranquilo. No primeiro quarto, os cariocas já pularam na frente com o placar de 26 a 20. Na segunda parcial, deu empate em 19 a 19. Depois, o Flamengo fez 23 a 21 no terceiro quarto. Nem mesmo o empate no quarto final, em 25 a 25, foi capaz de tirar o título do Flamengo.

Esse foi o sexto título da dupla Olivinha e Marquinhos, que segue marcando o nome na história do Flamengo. E eles foram os grandes destaques nesse último jogo. Olivinha fez 18 pontos e Marquinhos marcou 17. Mas, para confirmar o alto nível do time rubro-negro, Rafael Hettsheimeir (com 15 pontos) e Yago (com 13) também tiveram grande participação. O armador Yago, inclusive, foi escolhido como melhor da série final. Pelo lado tricolor, o principal cestinha foi Lucas Mariano, com 22 pontos.