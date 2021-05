NBB: Flamengo vence São Paulo no primeiro jogo da final

O Flamengo derrotou o São Paulo por 96 a 93, na tarde deste sábado (22) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na partida que abriu a série final do Novo Basquete Brasil (NBB). Como a decisão será disputada em formato de melhor de cinco jogos, mais dois confrontos estão garantidos, com a possibilidade de mais dois até o dia 31.

VITÓRIA ELETRIZANTE!



Com bola de três no último segundo de @Ymateus02, #FlaBasquete derrota São Paulo por 96 a 93, e vence a primeira nas finais do NBB!

O confronto começou equilibrado, com o Flamengo sofrendo demais diante da forte marcação do São Paulo. Porém, mesmo assim o Rubro-Negro conseguiu encerrar o primeiro período com uma vantagem de um ponto (24 a 25), graças a uma bola de três pontos do armador Yago, destaque da partida com o total de 25 pontos e sete assistências.

O Tricolor melhorou no segundo quarto, conseguindo virar o marcador e fechar a etapa em 46 a 42. Mas o Flamengo assumiu o controle no terceiro período, melhorando demais na defesa e nos rebotes. Isso permitiu que o time carioca vencesse o terceiro quarto por 30 a 20, ficando à frente no marcador da partida (72 a 66).

O São Paulo conseguiu desfazer a vantagem do Flamengo na etapa final, e conseguiu empatar o marcador (em 93 a 93) quando faltavam sete segundos para o final da partida. Foi então que Yago assumiu a responsabilidade e, com uma bola de três, garantiu o triunfo do time da Gávea na primeira partida da série final.

Flamengo e São Paulo voltam a se enfrentar, na próxima segunda-feira (24), a partir das 20h (horário de Brasília), no Maracanãzinho.