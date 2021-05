Atlético-MG empata com América-MG e conquista Campeonato Mineiro

O Atlético-MG é o campeão Mineiro de 2021. O 46º título do clube na competição saiu neste sábado (22), após empate por 0 a 0 com o América-MG no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Como o jogo de ida da final também terminou empatado por 0 a 0, o Galo gritou campeão, já que obteve a melhor campanha na primeira fase em relação ao oponente da decisão.

🏆 FIM DE JOGO BICAMPEÃO: O ATLÉTICO EMPATA COM O AMÉRICA EM 0 A 0 E CONQUISTA O CAMPEONATO MINEIRO DE 2021! 🏆



🐔🔺 #VamoGalo #oMaiorCAMpeãoMineiro #CAMxAFC 🏴🏳 pic.twitter.com/Lk3ViIX57i — Atlético 😷 (@Atletico) May 22, 2021

Com mais este troféu conquistado, o Atlético-MG ampliou a hegemonia no estado, abrindo oito títulos de vantagem em relação ao Cruzeiro, que já levou 38 campeonatos na história. O América-MG é o terceiro maior vencedor, com 16 conquistas.

No primeiro tempo, o América-MG teve duas oportunidades de abrir o placar logo no início. Aos 4 minutos, Felipe Azevedo finalizou obrigando a intervenção do goleiro Éverson. Na sequência, Rodolfo José, aos 6, quase marcou de cabeça.

Aos 17 foi a vez de o Atlético-MG responder com um desvio do zagueiro Igor Rabelo, mas o goleiro Matheus Cavichioli evitou que a bola entrasse. Aos 34, Cavichioli voltou a salvar o Coelho em um chute do argentino Nacho Fernández dentro da grande área. Aos 44, novamente Nacho incomodou em finalização que saiu por cima da baliza adversária.

Após o intervalo, o Galo teve a melhor oportunidade da decisão, mas não obteve êxito. Aos 5, Felipe Azevedo foi derrubado por Igor Rabelo. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti. Rodolfo José cobrou e a bola explodiu na trave. Apesar da penalidade perdida, o atacante terminou como artilheiro do Campeonato Mineiro, tendo balançado sete vezes as redes adversárias.

Na sequência, as duas equipes alternaram bons momentos na partida, mas sem conseguirem inaugurar o placar. Final de jogo: América-MG 0, Atlético-MG 0.