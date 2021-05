Surfe: Brasil garante presença na final em Rottnest Search

O Brasil estará na final da etapa de Rottnest Search, a quinta parada do Circuito Mundial de Surfe (a quarta realizada em território australiano), e que é disputada nas ondas de Strickland Bay. Isto porque os campeões mundiais Gabriel Medina e Italo Ferreira garantiram, na madrugada deste sábado (22), a presença em uma das semifinais da competição. A outra disputa será entre os australianos Morgan Cibilic e Liam O´Brien.

Italo Ferreira alcançou as semifinais ao derrotar outro brasileiro nas quartas de final, Yago Dora (o triunfo foi por 13,94 a 11,97). Antes, nas oitavas, o potiguar também superou outro atleta do Brasil, Adriano de Souza (que faz sua temporada de despedida do circuito mundial), por 14,70 a 14,27.

O campeão mundial Italo Ferreira segue destruindo as ondas no #RipCurlRottnestSearch

Próxima chamada hoje as 20:15h BRT

O caminho de Medina para as semifinais também não foi fácil. O bicampeão mundial venceu nas quartas de final o norte-americano Conner Coffin (por 13,80 a 13,60) e, antes, nas oitavas, o australiano Owen Wright (por 14,50 a 11,00).

Gabriel Medina fazendo parecer fácil

Próxima chamada para o #RipCurlRottnestSearch é hoje as 20:15h BRT

A próxima chamada para a etapa de Rottnest Search acontece na noite deste sábado.