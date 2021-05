Surfe: Tatiana Weston-Webb é eliminada em Rottnest Search

A brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada, na madrugada desta segunda-feira (17), na repescagem da etapa de Rottnest Search, a quinta parada do Circuito Mundial de Surfe (a quarta realizada em território australiano).

A gaúcha foi prejudicada demais pelo mar de Strickland Bay, que começou o dia com ondas baixas e longos intervalos entre as séries. Em condições tão adversas, a brasileira somou apenas 4,77 nas duas notas computadas, atrás das australianas Nikki Van Dijk, com 10,10, e Mia McCarthy, com 7,16.

Tatiana, que vem de vitória na etapa de Margaret River, chegou à repescagem após perder na fase inicial para a japonesa Amuro Tsuzuki e para a australiana Keely Andrew.

Eliminações no masculino

O Brasil também não teve um bom dia entre os homens, onde, entre os três representantes do país que foram para a repescagem, apenas um avançou. Em uma bateria que contava com dois brasileiros, Caio Ibelli ficou com a vaga, enquanto Peterson Crisanto deu adeus à competição de surfe junto com o australiano Stuart Kennedy.

Quem também acabou eliminado foi Jadson Andre, superado pelos australianos Jacob Willcox (que ficou com a vaga) e Morgan Cibilic (eliminado).

Próxima chamada

Como a previsão é de que o mar de Strickland Bay continue baixo, a organização da etapa decidiu adiar a próxima chamada de competições para a noite da próxima terça-feira (18). Na terceira fase, o Brasil conta com nove representantes na disputa masculina, que buscarão uma vaga para as oitavas de final.