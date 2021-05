Circuito Mundial de Surfe chega à ilha australiana de Rottnest

Começa na noite deste sábado (15) a janela de competições da etapa de Rottnest Search, a quinta parada do Circuito Mundial de Surfe (a quarta realizada em território australiano), disputada nas ondas de Strickland Bay, na ilha de Rottnest.

E o Brasil chega a esta disputa em um ótimo momento, com três brasileiros liderando o ranking masculino: o bicampeão mundial Gabriel Medina em primeiro, o atual campeão Italo Ferreira em segundo e Filipe Toledo (que acaba de conquistar a etapa de Margaret River) em terceiro.

Nas esquerdas de Strickland Bay, que pela primeira vez aparece no calendário do Circuito Mundial, Filipe Toledo começa a disputa na quarta bateria, contra os australianos Ethan Ewing e Liam O´Brien. Já Italo Ferreira aparece na quinta bateria, onde encontra outro campeão mundial brasileiro, Adriano de Souza (que faz sua temporada de despedida do circuito mundial), e o australiano Taj Burrow.

Gabriel Medina, que usa a lycra amarela de líder do ranking mundial masculino, entra na água na sexta bateria, onde mede forças com os australianos Jack Freestone e Kael Walsh.

Além de Filipe Toledo, Italo Ferreira, Adriano de Souza e Gabriel Medina, o Brasil conta na disputa masculina com Peterson Crisanto, Alex Ribeiro, Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Yago Dora e Deivid Silva.

Na disputa feminina, o Brasil tem apenas uma representante, Tatiana Weston-Webb. A gaúcha chega com muita moral à etapa de Rottnest Search, após derrotar a heptacampeã mundial Stephanie Gilmore na final em Margaret River. Após este resultado, a brasileira assumiu o segundo lugar no ranking feminino.