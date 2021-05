Surfe: Tatiana Weston-Webb avança para as semifinais de Margaret River

A brasileira Tatiana Weston-Webb brilhou na madrugada desta quinta-feira (6) e derrotou a bicampeã mundial Tyler Wright, garantindo vaga nas semifinais da etapa de Margaret River (Austrália) do Circuito Mundial de Surfe.

