Covid-19: Pfizer anuncia doação de vacinas para atletas olímpicos

A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech anunciaram nesta quinta-feira (6) que doarão doses de sua vacina contra o novo coronavírus (covid-19) para ajudar a imunizar atletas e delegações que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio marcados para este ano.

“Esta doação da vacina é outra ferramenta em nossa caixa de ferramentas de medidas para ajudar a tornar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 seguros e protegidos para todos os participantes e para mostrar solidariedade aos nossos amáveis anfitriões japoneses”, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach.

As part of the plans to ensure safe and secure @Tokyo2020, the IOC has signed an MoU with Pfizer Inc and BioNTech SE to donate doses of the companies’ COVID-19 vaccine to Games participants from National Olympic and Paralympic Committees around the world.https://t.co/Ne3sLgM1se