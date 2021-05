Brasileiro Feminino: Corinthians lidera e deixa Bahia na lanterna

O Corinthians assegurou, por mais uma rodada, a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (30), as alvinegras superaram o Bahia por 2 a 0 no Parque São Jorge, em São Paulo.

Donas da rua e da liderança do Brasileirão até aqui, o Timão venceu o Bahia por 2 a 0, gols da Poliana e da Jheniffer.#VaiNaAlma esse time 🖤



FIM DE JOGO I Corinthians 2 x 0 Bahia pic.twitter.com/Y8zqjQa0vA — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 30, 2021

O Timão controlou as ações do início ao fim do jogo. Aos 11 minutos, Tamires (que é lateral de ofício, mas que atuou como meia) cruzou da esquerda e a atacante Gabi Portilho acertou o travessão. A pressão deu resultado aos 38 minutos. A volante Ingryd escapou da marcação pela esquerda e cruzou rasteiro. A meia Gabi Zanotti fez o corta luz e a zagueira Poliana, na marca do pênalti, bateu de primeira e abriu o placar. As baianas tiveram a chance do empate aos 42 minutos, mas a atacante Verena cobrou um pênalti por cima da meta.

O cenário não se alterou na etapa final. O Corinthians empilhou chances e conseguiu o segundo aos 25 minutos. A meia Andressinha bateu escanteio pela esquerda, na primeira trave, e a atacante Jhennifer escorou de cabeça para definir o marcador. Daí em diante, as alvinegras administraram a vantagem e garantiram mais uma vitória no Brasileiro.

Com 28 pontos, o Corinthians não perde a liderança mesmo que o Palmeiras, segundo colocado, vença o Flamengo no duelo que finaliza a 11ª rodada, às 20h (horário de Brasília) deste domingo, no Canindé, também na capital paulista. As Palestrinas têm 24 pontos. O Bahia, por sua vez, caiu para último, estacionado nos quatro pontos.

As Mulheres de Aço foram ultrapassadas pelo Napoli, que venceu o Avaí/Kindermann por 1 a 0, com gol da atacante Pâmela, no primeiro dérbi de Caçador (SC) na história da Série A1. O Napoli foi para seis pontos, subindo para o 15º lugar, ainda na zona de rebaixamento. As Leoas Avaianas seguem com 14 pontos, na oitava posição, mas podendo deixar o G8 caso Flamengo e (ou) Real Brasília ganhem seus compromissos na sequência da rodada.

DEU NAPOLIIIIIIII!



Fim de jogo em Caçador, Napoli 1 x 0 Avaí Kindermann. Gol da Pâmela, aos 3 minutos do segundo tempo!



Sempre com respeito as nossas adversárias e companheiras. 🙏💙 pic.twitter.com/a5ibu1oSlO — Napoli - Futebol Feminino (@Napolifeminino) May 30, 2021

Outro time que segue no Z4, junto de Napoli e Bahia, é o São José. O time paulista, tricampeão da Libertadores Feminina, foi derrotado pelo Grêmio no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), por 2 a 1. As joseenses permanecem com oito pontos, na 13ª posição. As Gurias Gremistas continuam em sétimo lugar, no G8, agora com 18 pontos.

Aos 34 minutos da etapa inicial, após bela jogada da também atacante Rafa Levis pela direita, Laís Estevam completou para as redes na pequena área. Aos 46, a camisa 9 balançou as redes novamente, aproveitando o rebote da goleira Jéssica para ampliar. A atacante Fernanda Tipa ainda descontou aos quatro do segundo tempo, dividindo com a goleira Raíssa.

Fim de jogo! #Grêmio 2x1 São José/SP

No CFT Hélio Dourado, as #GuriasGremistas venceram o São José/SP, pelo #BRFeminino2021, com dois gols da Laís Estevam!

🇪🇪⚽👩 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/WlYGjOYfsk — Grêmio FBPA (@Gremio) May 30, 2021

A Ferroviária, por sua vez, manteve-se uma posição e dois pontos à frente do Grêmio ao superar o Botafogo por 2 a 1, de virada, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Apesar do tropeço, as Gloriosas continuam fora do Z4, no 12º lugar, com os mesmos oito pontos do São José, superando as joseenses no saldo de gols.

Os gols saíram no segundo tempo. As cariocas saíram na frente aos nove minutos, com gol da atacante Brenda. As Guerreiras Grenás igualaram aos 18 com Leidiane, após cruzamento da lateral Carol Tavares pela direita. A atacante também decretou a virada paulista em chute cruzado aos 41 minutos.

2T - 50min - Final de jogo no estádio Walter Ribeiro, em Limeira.



A Locomotiva vira o jogo com dois gols de Leidiane. É a terceira vitória seguida das Guerreiras no Brasileiro feminino.



AFE 2 x 1 BOT#BrasileiroFeminino2021 #MaisQueUmTime #LocomotivaNosTrilhos #AFExBOT pic.twitter.com/VsBv7sPWKG — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) May 30, 2021

No sábado (29) à noite, outro anfitrião que venceu na rodada foi o Internacional, que bateu o Cruzeiro por 1 a 0 no Sesc Campestre, em Porto Alegre. A lateral-direita Leidi, completando um cruzamento pela esquerda da atacante Mari Pires, fez o gol da vitória gaúcha aos dez minutos do segundo tempo.

As Gurias Coloradas, com 21 pontos, ocupam a quinta posição do Brasileiro. As Cabulosas seguem com nove pontos, na 11ª posição, um ponto a frente do Z4 e a cinco do G8.