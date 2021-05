Brasileiro Feminino: São Paulo vence Botafogo e embola briga na ponta

O São Paulo deixou a briga pela liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino ainda mais embolada. Nesta quarta-feira (12), o Tricolor venceu o Botafogo por 1 a 0 no Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, em Cotia (SP), debaixo de muita chuva, pela sétima rodada da competição.

BR FEMININO: Fim de jogo! #SPFCxBOT (1-0)



⚽️ Maressa



Próxima partida: Ferroviária x São Paulo, domingo (16), às 20h, em Araraquara, pelo Brasileirão!#FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/8GjuIPDqRl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 12, 2021

O resultado levou a equipe paulista aos mesmos 14 pontos do líder Palmeiras e do Santos, segundo colocado. As Palestrinas e as Sereias da Vila, porém, ficam à frente pelo saldo de gols e ainda vão a campo pela rodada, na quinta-feira (13). As Gloriosas, com a derrota, permanecem na zona de rebaixamento, ocupando a 14ª posição, com cinco pontos.

As anfitriãs deram o primeiro susto com um minuto de jogo, em um cruzamento da atacante Carol pela direita que parou no travessão. Aos oito, a atacante Gláucia lançou a meia Yayá, que ficou cara a cara com Rubi, mas teve o chute defendido pela goleira alvinegra. O Tricolor seguiu em cima e chegou ao gol nos acréscimos. A meia Maressa aproveitou a sobra, na entrada da área, de uma jogada de Carol pela direita e bateu de primeira, sem chances para Rubi, aos 47 minutos.

Quem faz gol faz montinho... Oh, Tricolor! 🇾🇪



📸 Caique Coufal/Gazeta Press pic.twitter.com/i9WREYCqOZ — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 12, 2021

Na etapa final, o Botafogo marcou presença no campo são-paulino e teve mais volume ofensivo, mas alcançou as chances mais claras na bola parada. Aos 23 minutos, a meia Vivian cobrou falta na área pela direita e a zagueira Thamires, com liberdade, cabeceou por cima da meta. Quatro minutos depois, a zagueira Amanda bateu o tiro livre direto e acertou o travessão. O São Paulo tentou aproveitar o avanço das Gloriosas para surpreender nos contra-ataques, mas não teve eficiência nas conclusões.

As cariocas buscam a reabilitação neste sábado (15), às 15h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contra o Minas Brasília. A partida abre a oitava rodada do Brasileiro. O São Paulo volta a jogar no domingo (16), às 20h, contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).