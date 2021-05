Copa Sul-Americana: Ceará fica no 0 a 0 com o Arsenal

O Ceará recebeu, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Castelão, o Arsenal de Sarandí (Argentina) pela 4ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. E o Vozão manteve a invencibilidade na competição ao empatar sem gols com os argentinos.

Com este resultado, o time do técnico Guto Ferreira permaneceu na liderança da chave, com 6 pontos conquistados, mas podendo ser ultrapassado pelo Bolívar (Bolívia), que enfrenta o também boliviano Jorge Wilstermann nesta quarta.

🕐 En 76' no se sacan ventajas



⚽ @CearaSC 0 - 0 @ArsenalOficial



📅 Fecha 4 - Grupo A



🏆 CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/SEm1QPxZMm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 12, 2021

Após ficar com o vice-campeonato da Copa do Nordeste, o Vozão fez uma atuação abaixo da média pela Sul-Americana mesmo jogando em casa. A melhor oportunidade de marcar veio aos 31 minutos, quando o meia Vina lançou Mendoza, que bateu em cima do goleiro Medina.

Agora, o Ceará volta a entrar em campo na Sul-Americana na quinta-feira da próxima semana (20), quando mede forças com o Bolívar no Castelão.