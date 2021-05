Catarinense: com empate com Marcílio Dias, Chapecoense chega à final

A Chapecoense empatou em 1 a 1 com o Marcílio Dias, na tarde desta quarta-feira (19) na Arena Condá, e avançou para a final do Campeonato Catarinense. A classificação foi alcançada porque na partida de ida, o Verdão do Oeste superou o Marinheiro por 4 a 1.

Agora, a Chapecoense aguarda o resultado do segundo jogo da final entre Avaí e Brusque, programada para as 20h30 (horário de Brasília) desta quarta. No confronto de ida, as equipes empataram sem gols.

Na partida na qual garantiu a presença em sua sexta final consecutiva do Campeonato Catarinense, o Verdão do Oeste começou atrás no marcador, quando, aos 9 minutos do primeiro tempo, Nathan Ferreira bateu de primeira após lançamento de Anderson Ligeiro.

Mesmo com a vantagem obtida no jogo de ida, a Chapecoense buscou o gol adversário, e, de tanto tentar, conseguiu o empate já nos acréscimos da etapa final. Após cobrança de escanteio de Foguinho, Perotti cabeceou com perfeição. Este foi o 14º gol no estadual do atacante, o artilheiro da competição.