Clubes visitantes dominam jogos de ida da fase preliminar da Série D

Um anfitrião e três visitantes saíram em vantagem nos confrontos da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição teve início nesta quarta-feira (26). Destaque à goleada por 4 a 1 do Rio Branco-ES, fora de casa, sobre a Aquidauaense-MS, no estádio Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana (MS).

O Capa Preta pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta, domingo (30), às 18h (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), que avança à fase de grupos. O Azulão da Princesa tem de vencer por três gols ou mais de saldo para se classificar no tempo normal. Caso os sul-mato-grossenses igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

O meia Geovane abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. O atacante Chiquinho, depois de cruzamento pela esquerda do também atacante Matheus Bidick, fez o segundo do Rio Branco aos 14. A Aquidauanense descontou aos 25 minutos, em falta rasteira batida pelo meia Júlio César. Aos 35, porém, Chiquinho foi lançado pelo zagueiro Neguete e finalizou na saída do goleiro Zé Augusto para aumentar a vantagem alvinegra.

A etapa final começou atrasada devido à ambulância que estava no estádio ter de sair para atender a uma ocorrência na cidade. Quando a bola voltou a rolar, o Capa Preta marcou mais um. Aos 32 minutos, na sequência de uma jogada individual de Diego Noronha pela esquerda, o também meia Marcus Vinícius completou para as redes, fechando o placar.

Outro visitante a ganhar nesta quarta foi o Brasiliense-DF. O atual campeão distrital superou o Real Ariquemes (RO) por 2 a 0 no estádio Gentil Valério, o Valerião, em Ariquemes (RO). Os gols saíram todos no segundo tempo. Aos 30 minutos, o atacante Bruno Nunes abriu o placar batendo pênalti. Aos 48, o meia Luquinhas ficou com o rebote de uma bola na trave e definiu o marcador.

As equipes se reencontram domingo, às 15h, na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). O time da capital federal avança mesmo que perca por um gol de diferença. Já o Real Ariquemes tem de ganhar por dois gols de saldo para forçar a decisão nos pênaltis e três ou mais para ficar com a vaga no tempo normal.

O Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) também ganhou fora de casa. Debaixo de chuva, o Leão Dourado derrotou o Santana-AP por 2 a 1, de virada, no estádio Milton de Souza Correia, o Zerão, em Macapá. Danilo colocou os anfitriões à frente aos 33 minutos do primeiro tempo, em bobeada da zaga do GAS. Os roraimenses viraram na segunda etapa, com os também atacantes Binho, a um minuto, e Fred, aos 29.

O duelo de volta será domingo, no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 17h. O GAS tem a vantagem do empate. O Santana tem de vencer por dois gols ou mais de diferença para se classificar no tempo normal. Caso o placar agregado termine igual, a vaga à fase de grupos será decidida nas penalidades.

O Tocantinópolis-TO foi o único anfitrião a sair na frente. O Verdão do Norte bateu o Picos-PI por 2 a 0 no estádio João Ribeiro, o Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O lateral Marcinho, aos oito, e o atacante Sávio, aos 40 minutos, ambos do segundo tempo, balançaram as redes para o TEC, que avança até se perder por um gol de diferença no jogo de volta, domingo, às 16h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos (PI). Os piauienses têm de ganhar por três gols ou mais para se classificarem durante os 90 minutos, ou por dois gols para empatarem o placar agregado e forçarem os pênaltis.