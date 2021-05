Com dois expulsos, Bahia sofre virada e dá adeus à Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana de 2021 chegou ao fim para o Bahia. Nesta quarta-feira (26), o Esquadrão de Aço foi derrotado pelo Montevideo City Torque (Uruguai) por 4 a 2, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela última rodada da fase de grupos da competição.

O resultado não foi suficiente para os uruguaios avançarem, e as duas equipes se despedem da CONEMBOL #Sudamericana.

A partida não foi só movimentada no placar. O árbitro paraguaio Mário Diaz de Vivar expulsou três jogadores durante os 90 minutos, sendo dois dos anfitriões (o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Germán Contí) e um dos visitantes (o goleiro Gastón Guruceaga).

A sensação das equipes após o apito final, porém, foi a mesma, já que ambas foram eliminadas. O Bahia ficou em terceiro lugar no Grupo B, com oito pontos, enquanto o City Torque foi o segundo, com 11 pontos. Na Copa Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, apenas o melhor time da chave avança de fase. A ponta ficou com o Independiente (Argentina), que venceu o Guabirá (Bolívia) por 1 a 0, encerrando o grupo com 14 pontos.

Com um minuto de jogo, o Bahia saiu na frente. Guruceaga saiu jogando errado, entregando a bola no peito de Thaciano, que iniciou a jogada que culminou no gol do também meia Thonny Anderson. O lateral Franco Pizzichillo, aos 24 minutos, deixou tudo igual. Quatro minutos depois, Matheus Bahia recebeu o segundo amarelo. Para complicar, aos 38, o atacante José Álvarez deixou o volante Santiago Scotto com a meta vazia para finalizar e virar o marcador em Salvador.

O Esquadrão não desistiu e igualou logo a um minuto da etapa final, em batida do lateral Nino Paraíba na saída do goleiro. Só que aos sete, Contí levou o vermelho direto por conta de uma cotovelada no atacante Darío Pereira. A desvantagem numérica voltou a ser de um a menos aos 19, quando Guruceaga foi expulso por um carrinho duro no lateral Juninho Capixaba.

O cenário da partida, no entanto, pouco se alterou, com os uruguaios tendo maior controle das ações. A missão tricolor ficou mais difícil aos 31 minutos, quando Marcelo Allende, no rebote de uma cabeçada na trave do também meia Emanuel Guzmán, fez o terceiro do Torque. Os visitantes liquidaram a fatura nos acréscimos, com Guzmán aproveitando um corte errado de Juninho Capixaba e chutando na saída do goleiro Mateus Claus.

O próximo compromisso do Bahia é pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (29), às 20h (horário de Brasília), o Tricolor de Aço enfrenta o Santos em Pituaçu, pela primeira rodada da competição.