Com gol de Yuri Alberto, Internacional vence na Copa Libertadores

Graças a um gol de Yuri Alberto, o Internacional derrotou o Olimpia (Paraguai) por 1 a 0, nesta quinta-feira (20) no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, e assumiu a liderança do Grupo B da Copa Libertadores com 9 pontos.

Esse triunfo deixou o Colorado com reais chances de avançar para as oitavas de final da competição, empatado em pontos com o Deportivo Táchira (Venezuela). Na última rodada, o Internacional mede forças com o Always Ready (Bolívia) em Porto Alegre na próxima quarta-feira. No mesmo dia, a equipe venezuelana enfrenta o Olimpia (Paraguai).

Apesar de jogar fora de casa, a equipe do Rio Grande do Sul fez um bom primeiro tempo, no qual controlou as ações chegando a ter 70% posse de bola. Mas a posse de bola não se traduziu em muitas oportunidades de marcar. A melhor surge logo aos 9 minutos, quando Palacios cruzou para Thiago Galhardo cabecear com perigo.

Aos 20 minutos do segundo tempo a missão do Internacional fica mais tranquila, quando Salcedo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Com um homem a mais, a equipe comandada pelo técnico Miguel Ángel Ramírez começou a ter oportunidades em sequência. E, aos 37 minutos, o atacante Yuri Alberto, que entrou no decorrer da etapa final, marcou após receber passe de cabeça de Marcos Guilherme.

Antes do jogo decisivo contra o Always Ready pela Libertadores, o Internacional disputa o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo (23).