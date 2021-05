Com reservas, Fortaleza não sai do zero contra Pacajus pelo Cearense

O Fortaleza pressionou na maior parte do tempo, desperdiçou um pênalti e acertou duas vezes a trave, mas não saiu do zero contra o Pacajus, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida desta quarta-feira (5) foi realizada no estádio João Ronaldo, o Ronaldão, em Pacajus (CE).

O Leão do Pici segue na liderança do Estadual, com sete pontos, mas passou a ser ameaçado pelo Ferroviário, que joga nesta quarta, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, contra o Icasa. O Cacique somou o segundo ponto na competição, assumindo temporariamente o quinto lugar - uma posição atrás da zona de classificação às semifinais - entre oito clubes.

Fim de jogo. Pacajus 0 x 0 Fortaleza. #PACxFOR



A equipe da capital foi a campo com reservas, diferentemente da formação que derrotou o Caucaia por 4 a 1 no último sábado (1º de maio) na Arena Castelão. O time foi dirigido pelo interino Léo Porto. O argentino Juan Pablo Vojvoda, anunciado ontem (4) como novo técnico tricolor, chega a Fortaleza na sexta-feira (7).

No primeiro tempo, Wellington Paulista teve três grandes oportunidades para colocar o Fortaleza na frente, mas pecou na pontaria. Aos 26 minutos, o atacante perdeu um pênalti. Aos 32, ele acertou a trave. Dez minutos depois, o camisa 9 cabeceou por cima do gol após um cruzamento do lateral Daniel Guedes pela direita.

O Pacajus chegou com chance de gol pela primeira vez apenas aos nove minutos da etapa final, com Testinha rolando de calcanhar e o também meia Rayro finalizando na área, para defesa do goleiro Max Walef. O Leão respondeu aos 14 minutos. Daniel Guedes cobrou falta na área e o lateral Igor acertou o travessão do próprio time, ao tentar afastar de cabeça.

O duelo perdeu em intensidade e se arrastou até os minutos finais. A última oportunidade foi do Fortaleza; o lateral Carlinhos cabeceou com perigo após cobrança de escanteio, mas o goleiro Crismério conseguiu espalmar, evitando a derrota dos anfitriões.

No próximo sábado (8), às 20h40, o Fortaleza faz o Clássico das Cores contra o Ferroviário no estádio Raimundo de Oliveira, o Raimundão, na cidade de Caucaia (CE). No domingo (9), às 15h30, o Pacajus volta a jogar em casa, desta vez contra o Icasa.