Argentino Juan Pablo Voyvoda é o novo técnico do Fortaleza

O argentino Juan Pablo Voyvoda, 45 anos, é o novo técnico do Fortaleza. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (4) por Marcelo Paz em uma live (transmissão online) no Intagram. Segundo Paz, o treinador chegará ao país na próxima quinta ou sexta-feira, mas não comandará de imediato o Leão. No jogo de amanhã (5) contra o Pacajus, e no clássico de sábado (8) contra o Ferroviário, o time continuará sob comando do técnico interino Léo Porto. Voyvoda substiruirá o treinador Enderson Moreira, demitido no último dia 25, após eliminação da Copa do Nordeste diante do Bahia.

Durante o anúncio, Paz afirmou que a escolha do técnico foi apurada de acordo com o perfil do clube. E adiantou que, diferentemente dos dois anos anteriores, em 2021 o Fortaleza vai brigar para garantir uma vaga em alguma competição sul-americana. O clube está na Série A do Campeonato Brasileiro, e briga atualmente na terceira fase da Copa do Brasil e também no Estadual.

"A gente estava buscando um perfil, não um nome. Jovem, moderno, que trabalhe com tecnologia, que estude bem seus adversários. Ele atende todos os requisitos. Profissional que tem, em seu currículo, bons trabalhos em clubes como o nosso, com o nosso porte. Com o Talleres, conseguiu levar a equipe para a Libertadores; com o Defensa y Justicia, à Sul-Americana; e com o Unión La Calera, um vice-campeonato inédito e sua ida à Libertadores", disse Paz durante a live.

Antes de ser treinador, Voyvoda jogou nas categorias de base do Newell's Old Boys, da Argentina. Em 2019, ele se destacou na Copa Libertadores, à frente do Talleres, time argentino que eliminou o São Paulo. Recentemente, Voyvoda comandou o chileno Unión La Calera, conquistando o vice-campeonato nacional, que garantiu o time na edição deste ano na Libertadores.