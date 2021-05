Fortaleza retoma Cearense após dois meses com vitória sobre Caucaia

Após quase dois meses se dedicando exclusivamente à Copa do Nordeste, o Fortaleza voltou a campo pelo Campeonato Cearense. Neste sábado (1º), o Leão do Pici derrotou o Caucaia por 4 a 1 na Arena Castelão, pela abertura da segunda rodada da segunda fase do Estadual.

O Tricolor soma seis pontos e lidera a competição, três pontos a frente de Crato e Ferroviário, que se enfrentam neste domingo (2), às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Horácio Domingos de Souza, o Domingão, em Horizonte (CE). A Raposa Metropolitana está com três pontos negativos, ocupando a oitava e última posição da tabela, devido à dedução de seis pontos pela escalação de um jogador irregular na vitória por 4 a 2 sobre o Pacajus, na estreia da segunda fase.

FIM DE JOGO! Goleada do Leão no retorno do #Cearense2021. Com gols de Robson (2) e Wellington Paulista (2), vencemos o Caucaia por 4 a 1 e chegamos aos 6 pontos na competição. #FORxCEC



🦁 Seja sócio/sócia: https://t.co/8K4tD6ZFyX pic.twitter.com/N5DmZXtQsi — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) May 1, 2021

Passaram-se 52 dias desde o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-CE, no Domingão, pela primeira rodada da segunda fase. Aquela foi a estreia do Fortaleza na edição 2021 do Cearense. Assim como o Ceará, o Leão foi poupado da primeira fase do Estadual, por conta da participação na Copa do Nordeste, que encerrou no sábado passado (24) com a derrota nos pênaltis para o Bahia, no Castelão.

O campeonato ficou mais de um mês interrompido por conta de um decreto do governo do Ceará, que restringiu a realização de jogos de futebol no estado, devido ao recrudescimento de casos e internações pelo novo coronavírus (covid-19). Somente os duelos pelas Copas do Nordeste e do Brasil puderam ocorrer. Durante o período sem partidas, para equilibrar os gastos, o Caucaia precisou liberar jogadores do elenco. Entre eles, o atacante Magno Alves, de 45 anos. O atual grupo da Raposa mescla atletas profissionais e amadores da cidade de Caucaia (CE).

O Tricolor da capital teve o controle das ações desde o início. Em nove minutos, o lateral Yago Pikachu (antes de o ponteiro do cronômetro dar o primeiro giro) e o atacante David, duas vezes, ficaram no quase. Ao contrário do atacante Robson, que abriu o marcador aos dez minutos, de cabeça. Aos 22, na primeira chegada do Caucaia, o meia Wendel foi derrubado na área pelo volante Éderson. O próprio Wendel bateu o pênalti e empatou.

A pressão dos anfitriões não arrefeceu. Robson teve pelo menos três boas chances de recolocar o Fortaleza à frente. Em duas, pecou na conclusão. Na outra, parou no goleiro Uoston, que também salvou uma tentativa do zagueiro Marcelo Benevenuto, na área. Só nos acréscimos é que saiu o segundo: Pikachu cruzou e Robson, outra vez cabeceando, enfim mandou para as redes.

No segundo tempo, Uoston continuou brilhando. Aos cinco minutos, ele evitou a conclusão do lateral Tinga na pequena área. Entre os 22 e 26 minutos, o goleiro defendeu uma cabeçada do zagueiro Juan Quintero (que ainda bateu na trave) e finalizações de David e do meia Matheus Vargas, frente a frente com ambos. Aos 35, porém, não deu para Uoston alcançar o chute do atacante Wellington Paulista, no ângulo. No fim, aos 46 minutos, o camisa 9 ainda fechou o placar com um golaço por cobertura.

Estávamos empatando até agora há pouco com um elenco de Série A, com 3 dias de treino e com amadores da nossa cidade.



Independente do resultado ao fim dos 90 minutos, vocês são GUERREIROS! ISSO É CAUCAIA P$&#@!



📸: @eujmoura1



🇾🇪 #VamosCaucaia | https://t.co/WyxBLWLQRK pic.twitter.com/SeYLgkZF44 — Caucaia Esporte Clubeᶜᵉᶜ 🦊🇾🇪 (@CaucaiaEC) May 1, 2021

Os próximos compromissos de Fortaleza e Caucaia estão marcados para quarta-feira (5), ainda sem horários e locais definidos. O Leão visita o Pacajus, enquanto a Raposa recebe o Atlético-CE.