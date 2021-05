Ceará sai na frente do Bahia na final da Copa do Nordeste

O Ceará foi até o estádio de Pituaçu, em Salvador, neste sábado (1) e saiu na frente na decisão da Copa do Nordeste graças a um gol do atacante Jael nos minutos finais. Após a vitória de 1 a 0, o Vozão chega com boa vantagem no confronto de volta (podendo ser campeão inclusive com um empate), programado para o próximo sábado (8), a partir das 16h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

INACREDITÁVEL! JAEL ENTRA E MARCA PARA O @CEARASC NO FINAL DA PARTIDA!!! O VOZÃO TEM A VANTAGEM PARA O JOGO DE VOLTA DAS FINAIS! pic.twitter.com/duJbY5gLLh — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) May 1, 2021

Jogando em casa, o Tricolor de Aço começou melhor o confronto, criando boas jogadas em especial com o Rodriguinho e com Nino Paraíba. Mas aos 19 minutos o time baiano teve que adotar uma postura mais conservadora após a expulsão de Luiz Otávio, que fez falta violenta em Lima. Um pouco antes do intervalo o número de jogadores das equipes se igualou, após Charles também receber o vermelho por lance violento.

O equilíbrio se manteve na etapa final, com as duas equipes valorizando a posse de bola para impedir que o adversário pudesse criar oportunidades claras de marcar. Mas no fim, já aos 49 minutos, o Vozão conseguiu a vitória graças a um gol de falta de Jael. O atacante chutou forte, a bola desviou em Óscar Ruiz e atrapalhou o atacante Matheus Teixeira, que nada pôde fazer. Importante vitória do Ceará.

AGRADECE DEMAIS, JAEL! Você pode ser o responsável pelo tricampeonato do @cearasc na Copa do Nordeste! 👏



📸: Jhony Pinho/AGIF pic.twitter.com/vXEHRLwUJo — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) May 1, 2021

Duelo de campeões

O Bahia, que tem o ataque mais positivo do torneio, com 20 gols marcados (sete do artilheiro Gilberto), busca o tetracampeonato, após as conquistas 2001, 2002 e 2017. Já o Ceará, atual campeão da competição, busca seu terceiro título, após as conquistas de 2015 e 2020.