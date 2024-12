Cazaquistão: caixas-pretas de avião que caiu serão enviadas ao Brasil

As caixas-pretas do avião da Azerbaijan Airlines que caiu na quarta-feira (25) no Cazaquistão serão enviadas para o Brasil no âmbito da investigação do acidente, que deixou 38 mortos, anunciaram neste domingo (29) as autoridades cazaques.

“A Comissão de Investigação de Acidentes (...) decidiu enviar os gravadores de voo (caixas-pretas) para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) do Brasil, que é também o país do fabricante do avião da Embraer”, indicou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão num comunicado, conforme noticiado pela Agência Lusa.

O voo J2-8243, do jato fabricado pela empresa brasileira Embraer, voava de Baku, no Arzeibaijão, para Grozny, capital da região da Chechênia, no sul da Rússia, mas acabou desviando da rota original até cair do lado oposto do Mar Cáspio. A aeronave, com 67 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão.

Segundo informações da agência Reuters, o avião teria sido atingido pelas defesas antiaéreas russas, que atacavam drones ucranianos.

* Com informações das agências Lusa e Reuters

