João Fonseca se recupera e vence na estreia em Indian Wells

A sensação brasileira do tênis, João Fonseca, se recuperou de uma quebra de serviço no terceiro set e venceu nesta quinta-feira (6) o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 1 (parciais de 6-2, 1-6 e 6-3) na estreia do Masters 1000 de Indian Wells.

Número 80 do mundo, o jogador de 18 anos venceu com facilidade o primeiro set, antes de Fearnley encontrar seu ritmo na segunda parcial e empatar a partida, em um dia com muito vento no deserto da Califórnia. O britânico, que está apenas uma posição atrás do brasileiro no ranking mundial, chegou a ter 3 a 1 no terceiro set, antes de Fonseca afinar seus golpes e vencer os últimos cinco games, fechando o jogo com um voleio curto.

“É um prazer estar aqui na quadra central de Indian Wells. É um sonho”, afirmou Fonseca, que recebeu um convite para estar na competição. “As pessoas chamam este torneio de quinto Grand Slam e posso entender o porquê. É realmente um paraíso. Então estou muito grato. Hoje o jogo foi difícil, com muito vento, e mesmo assim avancei, então estou muito contente”, declarou o brasileiro.

Há uma imensa expectativa sobre o jogador, que neste ano venceu sua primeira partida contra um Top 10, derrotando Andrey Rublev por 3 sets a 0 na estreia do Aberto da Austrália. Depois ele conquistou seu primeiro torneio de nível ATP em Buenos Aires, no mês passado.

Fonseca teve o apoio da barulhenta torcida brasileira na Califórnia. “Todo lugar que vou, há alguns brasileiros assistindo e torcendo por mim”, comentou. Na próxima fase o brasileiro enfrenta outro britânico, Jack Draper, cabeça de chave número 13 do torneio.

