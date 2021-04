Clássico cearense será um dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil

Os 16 confrontos e respectivos mandos de campo da Terceira Fase da Copa do Brasil foram conhecidos na tarde desta sexta-feira (23), após sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A próxima etapa terá o clássico entre o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, e o Fortaleza. Outro confronto regional ocorrerá no Rio de Janeiro, entre Vasco e Boavista, time de Saquarema.

Vencedor da edição 2020, o Palmeiras terá pela frente o 4 de Julho-PI. A próxima fase terá alguns duelos como os da Série A do Basileirão, como Corinthians x Atlético-GO, e Fluminense x Red Bull Bragantino.

Os jogos serão ida e volta, e não haverá gol qualificado. Em caso de empate no tempo normal da partida, a definição ocorrerá na cobrança de pênaltis. Os times que avançarem às oitavas de final terão direito a R$ 2,7 milhões de premiação da CBF.

Se liga nos mandos de campo da terceira fase da @CopadoBrasil! Será que seu time decide em casa? 🏆⚽️🇧🇷 https://t.co/8kHBIvS7rM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 23, 2021

Finalista na última edição, o Grêmio terá pela frente o Brasiliense-DF, campeão da Copa Verde. O Internacional enfrenta o Vitória, e Flamengo o Coritiba. A Chape, campeã ano passado da Série B do Campeonato Brasileiro, encara o ABC de Natal. O América Mineiro, semifinalista da edição passada, medirá forças com o Criciúma-SC.

As datas dos confrontos da Terceira Fase da Copa do Brasil ainda serão definidos pela CBF.

Jogos de Ida

Cianorte-PR x Santos

Vila Nova-GO x Bahia

CRB-AL x Palmeiras

4 de Julho-PI x São Paulo

Fluminense x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Ceará

Grêmio x Brasiliense-DF

América-MG x Criciúma-SC

Avaí-SC x Athletico-PR

Remo-PA x Atlético-MG

Corinthians x Atlético-GO

Vitória-BA x Internacional

Cruzeiro x Juazeirense-BA

Chapecoense x ABC

Coritiba x Flamengo

Boavista-RJ x Vasco