Com show de Hulk, Atlético-MG goleia na Libertadores

Com um show do atacante Hulk, que marcou duas vezes, o Atlético-MG goleou o Cerro Porteño (Paraguai) por 4 a 0, nesta terça-feira (4) no estádio do Mineirão, e assumiu a liderança do Grupo H da Libertadores com 7 pontos.

Brilho de Hulk

A equipe comandada pelo técnico Cuca foi superior desde o primeiro minuto, e não demorou a abrir o placar. Aos 8 minutos o Cerro errou na saída de bola e Savarino aproveitou para cruzar. A bola acabou sobrando para Hulk, que, de dentro da grande área, bateu colocado.

O Galo continuou mandando na partida, e ampliou aos 45 minutos, novamente com Hulk. Tchê Tchê tocou para Savarino, que dominou e cruzou para o camisa 7, que conferiu de cabeça. Este foi o quarto gol do atacante na atual edição da competição continental.

A etapa final não foi diferente, o Atlético-MG continuou criando oportunidades em sequência. E o terceiro gol veio aos 27 minutos, quando Tchê Tchê enfiou para o venezuelano Savarino, que, da entrada da área, bateu sem chances para o goleiro adversário. Mas o gol mais bonito ficou para o final. Já nos acréscimos da partida, o chileno Vargas marcou de peixinho após cruzamento de Guilherme Arana.

Próximo compromisso

O próximo compromisso do Galo na Libertadores, pela quarta rodada da fase de grupos, será contra o América de Cali (Colômbia) fora de casa. Mas antes, o time de Cuca tem um compromisso pelo Campeonato Mineiro, contra o Tombense no próximo sábado (8).