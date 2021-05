Grêmio Anápolis bate Atlético-GO e sai na frente pela semi do Goiano

Único representante de Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 e principal favorito ao título estadual, o Atlético-GO foi surpreendido no jogo de ida das semifinais do Campeonato Goiano. Nesta terça-feira (4), o Grêmio Anápolis derrotou o Dragão por 1 a 0 no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), e saiu na frente no confronto.

A partida de volta será no domingo (9), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A Raposa tem a vantagem do empate para chegar à final pela primeira vez. O Rubro-Negro da capital goiana, atual bicampeão e que não havia perdido até o momento na temporada, terá que vencer por dois gols de diferença para levar a vaga à terceira decisão estadual consecutiva.

Pensando no compromisso desta quinta-feira (6), às 19h15, pelo Grupo F da Copa Sul-Americana, contra o Libertad (Paraguai), fora de casa, o Atlético-GO poupou titulares na partida desta terça. Mesmo assim, foi a equipe visitante que teve as chances mais claras do primeiro tempo, parando duas vezes no goleiro Jordan, em finalizações do volante Gabriel Baralhas e do atacante Roberson.

O jogo ficou mais aberto na etapa final, com ambos os times se revezando no ataque. Aos 36 minutos, enfim, a rede balançou. Ronald cruzou pela direita e o também atacante Lucão, de cabeça, fez o gol da vitória do Grêmio Anápolis. Os anfitriões quase ampliaram aos 41, mas o goleiro Kozlinski se esticou para defender a cobrança de falta do lateral Yan Santos.

Outra semifinal

Nesta quarta-feira (5), o Vila Nova recebe a Aparecidense às 20h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no primeiro jogo pela outra semifinal. A partida de volta será no domingo, às 16h, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).