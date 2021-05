Copa Sul-Americana: Athletico-PR joga mal e perde para o Melgar

O Athletico-PR perdeu a invencibilidade e a liderança do Grupo D na Copa Sul-Americana com a derrota por 1 a 0 contra o Melgar, nesta terça-feira (4), no estádio Nacional de Lima. O Furacão não foi bem na partida, finalizou pouco, sofreu o gol no início do segundo tempo e não teve forças para empatar.

Com o resultado, o Athletico-PR permanece com seis pontos e fica na segunda posição do Grupo D. O Melgar é o líder, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

O jogo

A primeira chegada realmente perigosa da partida foi apenas aos 22 minutos. Depois de boa troca de passes, Iberico recebeu pela esquerda na grande área e chutou cruzado. Santos fez boa defesa e espalmou para escanteio. O Athletico respondeu sete minutos depois. Abner avançou e chutou cruzado. Renato Kayzer tentou completar, mas não chegou a tempo e acabou sendo travado na hora de finalizar.

O Furacão até tinha campo para jogar e ficou com a posse de bola. Apesar de trocar muitos passes e ter liberdade para atacar pela esquerda, o Athletico-PR encontrou dificuldade para arrematar. Sempre que tentava um chute, a bola desviava em algum defensor do Melgar.

Somente aos 38 minutos que o time de Paulo Autuori conseguiu uma finalização sem desvio. Após cobrança de escanteio pela direita, Thiago Heleno subiu sozinho na risca da pequena área, mas cabeceou muito mal, para fora.

Se no primeiro tempo o Melgar pouco assustou, na etapa complementar precisou de apenas 4 minutos para abrir o placar. Reyna fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a entrada da área do Furacão. Cuesta desviou de calcanhar e Bordacahar, de cabeça, completou no canto esquerdo de Santos.

O Athletico perdeu a chance de empatar aos 13 minutos. Pereyra se enrolou todo para sair do campo de defesa e Renato Kayzer roubou a bola. O atacante entrou sozinho na entrada da área e finalizou de perna direita, mas bateu para fora.

Com a vantagem no placar, o Melgar passou a aproveitar os espaços cedidos pelo time brasileiro, que se lançava ao ataque para empatar. Aos 21 minutos, Bordacahar recebeu passe de Cuesta e bateu de perna esquerda. A bola passou tirando tinta da trave direita de Santos. Sete minutos depois, o time peruano trocou passes com muita facilidade ao redor da área do Furacão, mas o chute de Iberico ficou fácil para a defesa de Santos.

O Athletico respondeu no minuto seguinte. Abner cruzou na área e a bola sobrou para Erick, que bateu por cima do gol. O time brasileiro quase empatou aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, Richard apareceu para chutar, mas acabou acertando em Matheus Babi, que tinha acabado de entrar no jogo.

Sem muita inspiração, o Furacão encontrou dificuldade e pouco incomodou o goleiro Cáceda nos minutos finais. Melhor para a equipe peruana, que chegou à terceira vitória em três jogos. Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Metropolitanos, terça-feira (11), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Olimpico de la UCV, em Caracas (Venezuela).