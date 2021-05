Corinthians é goleado e se despede da Sul-Americana

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana, após ser goleado por 4 a 0 pelo Peñarol (Uruguai) na noite desta quinta-feira (13) em partida realizada no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Com o revés, o Timão ficou na segunda posição do Grupo E com 4 pontos, sem chances de alcançar os uruguaios na liderança, que ficaram com 12 pontos quando faltam 2 rodadas para o final da fase inicial. Como, na parte inicial da competição, apenas o melhor time de cada chave avança, o Corinthians está eliminado.

Jogando em casa, o Peñarol abriu uma vantagem de 2 a 0 com menos de 15 minutos de partida, graças a dois gols do atacante Álvarez Martínez. O terceiro gol saiu apenas na etapa final, com o meia Canobbio aos 7 minutos.

Aos 23 minutos o time uruguaio fechou o marcador, com mais um gol de Álvarez Martínez.

Com a desclassificação na Sul-Americana, o Corinthians agora concentra suas atenções no Campeonato Paulista, onde disputa as semifinais.