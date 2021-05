Sul-Americana: Grêmio bate Lanús e encaminha vaga nas oitavas

O Grêmio derrotou o Lanús (Argentina) por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (13) em Porto Alegre, e deixou bem encaminhada a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vitória foi importante, pois, na fase de grupos da competição, apenas o melhor time de cada chave avança.

⏱️ ¡Terminó el partido!



🇧🇷⚽️🇦🇷 @Gremio le ganó 3⃣-1⃣ a @clublanus, tiene puntaje ideal en el Grupo H y quedó a un paso de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/gs4fFvl5qT — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 14, 2021

Ao superar o time argentino, o Tricolor ficou na liderança do Grupo H, com 12 pontos, seis a mais do que o Lanús.

Jogando em casa, o Grêmio abriu o placar cedo, logo aos 2 minutos. Após boa jogada, o atacante Ferreira cruzou para Matheus Henrique, que marcou de cabeça. Mas o Lanús conseguiu empatar dois minutos depois com o zagueiro Burdisso de cabeça após cobrança de escanteio de De la Vega.

Mas o Tricolor era melhor no confronto, e voltou a ficar na frente novamente aos 21 minutos, quando Ferreira marcou de cabeça após boa trama com o lateral Rafinha.

Na etapa final a equipe de Porto Alegre continuou mandando nas ações, e ampliou para 3 a 1 aos 32 minutos. Diego Souza tocou para Ferreira, que, com liberdade, tocou para o gol. Esta foi a sexta vitória consecutiva do Grêmio sob o comando do técnico Tiago Nunes.

Próximos compromissos

O Grêmio volta a entrar em campo no domingo (16), quando começa a decidir o Campeonato Gaúcho com Internacional. O próximo compromisso pela Sul-Americana será na quinta (20), quando mede forças com o Aragua (Venezuela).