Flamengo vence Santos no Brasileiro Feminino

O Flamengo derrotou o Santos por 2 a 0, nesta quinta-feira (13) no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, em jogo da 7ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Com o resultado, a equipe da Gávea assume a 9ª posição com nove pontos conquistados.

[ 49' - 2ºT ]

[ FLA 2 x 0 SAN]



FIM DE JOGO NO LUSO BRASILEIRO! Com gols de Dani Ortolan e Ana Carla, o Flamengo vence sua primeira partida em casa no Brasileirão Feminino: 2 a 0 sobre o (até então invicto) Santos! VAMOS! 🔴⚫️



Próximo jogo: segunda-feira, contra o Real Brasília. pic.twitter.com/9kyLZefLlL — Flamengo Futebol Feminino (@FlaFeminino) May 13, 2021

O Rubro-Negro abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Dani Ortolan marcou ao aproveitar rebote da goleira adversária após Sorriso cobrar escanteio. O 2 a 0 veio aos 9 minutos da etapa final, quando Ana Carla bateu de primeira após cruzamento de Rafa Barros.

E deu @TimeFlamengo no Rio de Janeiro! 2 a 0 sobre o Santos. Avante, Mengão...



📸 Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press pic.twitter.com/sS4OuU7heO — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 13, 2021

Com o revés, o Santos caiu para a terceira posição, com 14 pontos.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a jogar na competição na próxima segunda-feira (17), quando enfrenta o Real Brasília. Um dia antes, o Santos faz clássico com o Palmeiras.