Com dois gols do brasileiro Firmino, Liverpool derrota United

O atacante brasileiro Roberto Firmino marcou duas vezes na vitória de 4 a 2 do Liverpool sobre o Manchester United pelo Campeonato Inglês, nesta quinta-feira (13), aumentando as esperanças de que o time comandado pelo técnico alemão Jürgen Klopp fique entre os quatro primeiros e garanta vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O confronto, remarcado após protestos de torcedores há 10 dias que levaram ao adiamento da partida, ocorreu após uma grande operação de segurança impedir outra tentativa de confusão dos manifestantes.

Depois de passar sete horas dentro do estádio por ter chegado cedo para evitar tentativas de bloqueio ao ônibus, o United abriu vantagem aos 10 minutos, quando um chute do português Bruno Fernandes foi desviado, enganando o goleiro brasileiro Alisson.

O Liverpool empatou aos 34 minutos, com o português Diogo Jota, e virou perto do intervalo graças a um gol de cabeça de Firmino.

O brasileiro ampliou a vantagem dos visitantes logo aos 2 minutos do segundo tempo, ao aproveitar rebote do goleiro Dean Henderson.

O inglês Marcus Rashford diminuiu para o Manchester United, com uma boa finalização após jogada com o uruguaio Edinson Cavani. Mas, enquanto a equipe da casa avançava em busca de um empate, o egípcio Mohamed Salah selou o placar de 4 a 2.

𝑻𝒉𝒂𝒕 is what it meant to Mo 👌⚽️ pic.twitter.com/IaGWI5RFMB