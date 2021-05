Villarreal e Manchester United farão final da Liga Europa

O Villarreal (Espanha) resistiu à pressão do Arsenal (Inglaterra) no empate por 0 a 0 nesta quinta-feira (6) em Londres, garantindo sua vaga na final da Liga Europa para enfrentar o Manchester United (Inglaterra), que avançou apesar da derrota de 3 a 2 para a Roma (Itália).

A equipe espanhola protegeu com grande disciplina a vantagem de 2 a 1 conquistada na partida de ida e também teve a sorte a seu favor, já que o atacante Aubameyang, do Arsenal, acertou a trave em duas oportunidades.

Esta será a primeira final europeia do Submarino Amarelo.

