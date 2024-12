Protestos na Georgia repetem roteiro da crise entre Ucrânia e Rússia

A Georgia enfrentou nesse domingo (1º) a quarta noite seguida de intensos protestos contra a decisão do governo de adiar as negociações para o país ingressar na União Europeia (UE). Segundo especialista em geopolítica, a crise no pequeno país da Europa Oriental com cerca de 3,7 milhões de habitantes, e que faz fronteira com a Rússia, repete os acontecimentos que levaram aos atritos entre Ucrânia e Moscou.

“Na Georgia está se repetindo o que aconteceu na Ucrânia, em 2014, com os protestos da Praça Maidan, que resultaram na deposição do governo pró-Moscou. Na Georgia é também uma queda de braço entre esses dois polos de poder para ver quem dá as cartas na Geórgia. De um lado as forças aliadas de Moscou e, do outro lado, as forças aliadas de Bruxelas, da União Europeia”, avaliou Ronaldo Carmona, pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

Carmona argumenta que a sociedade georgiana é dividida, tendo setores pró-Moscou e outros pró-UE. “Todo o entorno geográfico das grandes potências, como é o caso da Georgia que faz fronteira com a Rússia, são ativamente disputados por outras potências. Esse papel que a Rússia joga na geopolítica global hoje faz com que todos os países ali em torno dela sejam ativamente disputados. Então, é assim que funciona o mundo”, acrescentou.

Com o recrudescimento dos protestos nesse fim de semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) publicou um comunicado suspendendo a parceria estratégica firmada entre os dois países e condenando o governo georgiano por supostamente reprimir as manifestações.

“Ao suspender o processo de adesão da Geórgia à UE, o governo georgiano rejeitou a oportunidade de laços mais estreitos com a Europa e tornou a Geórgia mais vulnerável ao Kremlin. O povo georgiano apoia esmagadoramente a integração com a Europa. Os Estados Unidos condenam o uso excessivo da força pela polícia contra georgianos que buscam exercer seus direitos de reunião e expressão, incluindo sua liberdade de protestar pacificamente”, afirmou o ministério dos EUA responsável pela política externa.

Georgia e Ucrânia

A crise política da Georgia se agravou depois da eleição de 26 de outubro deste ano, que deu a vitória ao partido governista Sonho Georgiano, tido como próximo da Rússia. A oposição diz que houve fraude eleitoral, mas o governo do primeiro-ministro Irakli Kobakhidze tem rejeitado a demanda por novas eleições.

Em 2014, uma série de protestos na Ucrânia levaram à deposição do governo considerado pró-Moscou e que havia desistido de assinar acordo com a União Europeia. A deposição, considerada um golpe de Estado por Moscou, levou à anexação da Crimeia pela Rússia e à guerra civil entre Kiev e as províncias de Denetsk e Lugansk, que declararam independência.

Nesse contexto, a tentativa do governo ucraniano de Vladimir Zalewski de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar hostil à Rússia, foi uma das justificativas do Kremlin para invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.