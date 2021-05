Chelsea vence Real Madrid e faz final da Liga dos Campeões com City

O Chelsea (Inglaterra) derrotou o Real Madrid (Espanha) por 2 a 0, nesta quarta-feira (5) no estádio de Stamford Bridge e garantiu a classificação para a grande final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Manchester City (Inglaterra), no dia 29 de maio no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia).

🔵 Chelsea reach their third Champions League final...



2⃣0⃣0⃣8⃣🥈

2⃣0⃣1⃣2⃣🥇

2⃣0⃣2⃣1⃣❓#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2021

Esta é a terceira oportunidade na qual a equipe de Londres chega à decisão da principal de clubes da Europa, após o título da temporada de 2011/2012 sobre o Bayern de Munique (Alemanha) e o vice para o Manchester United (Inglaterra) na temporada 2007/2008.

Após empatar em 1 a 1 com o Real na partida de ida na Espanha, o Chelsea tinha uma leve vantagem para o jogo decisivo desta quarta. E os comandados do técnico alemão Thomas Tuchel não vacilaram, abrindo o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com o atacante Timo Werner. O alemão, que vem tendo uma primeira temporada irregular pela equipe inglesa, marcou de cabeça após seu compatriota Kai Havertz acertar a trave.

📸 The goal that sends Chelsea to the final?#UCL pic.twitter.com/iXGnOFP3oY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2021

O Chelsea teve a oportunidade de matar o jogo em uma série de chances desperdiçadas no segundo tempo, mas a confirmação da classificação veio apenas aos 41 minutos, quando o inglês Mason Mount não vacilou dentro da área após receber passe do norte-americano Pusilic.

🔵 When dreams come true.



⚽️ Mason Mount#UCL pic.twitter.com/p3ezk3x73j — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2021

* Com informações da agência de notícias Reuters.