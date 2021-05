Em meio a tensão na Colômbia, Flu x Júnior Baranquilla será no Equador

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) transferiu mais dois jogos desta semana para fora da Colômbia, devido a uma onda de protestos civis no país. Um deles é o embate entre Fluminense e Junior Barranquila, pela Copa Libertadores, que estava programado para amanhã (6), na cidade de Barranquila. De acordo com o Tricolor carioca, que já se encontra na Colômbia, a entidade transferiu o duelo para a cidade de Guayaquil, no Equador. A partida será nesta quinta-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Barcelona.

Outro clube colombiano, o Tolima, também não jogará em casa contra o Emelec, do Equador, pela Copa Sul-Americana. Segundo o time colombiano, o clube recebeu notificação da Conmebol de que o duelo passou para Lima (Peru), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Ate, na capital.

A decisão vem um dia depois de a confederação transferir duas partidas para o Paraguai por causa da agitação.

Protestos contra o governo em todo o país causaram mais de 20 mortes na Colômbia na última semana.

* Com informações da Agência de Notícias Reuters