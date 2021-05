Carioca: Fluminense e Portuguesa empatam na ida da semifinal

O Fluminense ficou no empate de 1 a 1 com a Portuguesa, neste domingo (2) no estádio Luso-Brasileiro, na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Com este resultado, o Tricolor consegue a classificação para a grande final até mesmo com um empate na partida de volta, que acontece no próximo domingo (9) a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã.

Fim de papo no Luso-Brasileiro! Com gol de Abel Hernández, Flu empata em 1 a 1 com a Portuguesa pelo jogo de ida da semifinal do @Cariocao. pic.twitter.com/2aiTEOq0qS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 2, 2021

Quem avançar pega na decisão o vencedor de Flamengo e Volta Redonda. O Rubro-Negro superou o Esquadrão de Aço por 3 a 0 no último sábado (1) no estádio Raulino de Oliveira.

Gols de pênalti

O técnico Roger Machado optou por entrar em campo com uma escalação alternativa, poupando suas principais peças para o jogo da próxima quinta-feira (6) contra o Junior Barranquilla (Colômbia) pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com isso, Fluminense e Portuguesa acabaram fazendo um jogo muito parelho e movimentado.

A Lusa conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, graças a gol em cobrança de pênalti de Chay aos 14 minutos. A penalidade foi marcada, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), após a bola bater na mão de Ganso dentro da área do time das Laranjeiras.

E o empate saiu em nova cobrança de pênalti, mas apenas na etapa final. Aos 11 minutos o uruguaio Abel Hernández deixou tudo igual depois de o juiz marcar a penalidade, também com o auxílio do VAR, após a bola tocar na mão de Diego Guerra. As equipes ainda tentaram mudar o placar, mas a igualdade perdurou até o final.