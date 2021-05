Carioca: Pedro marca três e Flamengo vence Volta Redonda

Graças ao faro de gol do atacante Pedro, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 0 na noite deste sábado (1) no estádio Raulino de Oliveira e ficou muito perto da final do Campeonato Carioca.

Agora, o Rubro-Negro fica em uma situação muito confortável para o jogo de volta contra o Esquadrão de Aço no próximo sábado (8), a partir das 21h05 no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor de Fluminense e Portuguesa, que jogam neste domingo (2), a partir das 16h no estádio Luso Brasileiro.

Pedro decisivo

Flamengo e Volta Redonda fizeram um jogo muito movimentado no primeiro tempo. Mas os atacantes não conseguiram aproveitar as oportunidades que apareceram.

Assim, os gols só foram sair após o intervalo. Logo aos 4 minutos, Michael recebeu na ponta direita, se livrou de dois marcadores e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Pedro dominou e bateu colocado.

Três minutos depois o Rubro-Negro chegou ao segundo. Vitinho puxou contra-ataque e lançou Michael na esquerda. O atacante avançou em velocidade e apenas rolou para Pedro chegar escorando.

Mas o camisa 21 queria mais, e conseguiu aos 49 minutos do segundo tempo. O lateral Renê enfiou a bola na ponta direita, o zagueiro Gabriel Pereira falhou feio e a bola sobrou para o uruguaio Arrascaeta, que cruzou com perfeição para Pedro marcar de peito. Um belo gol para fechar a noite.

Escrita quebrada

Com a vitória deste sábado, o time da Gávea quebrou uma longa escrita do Volta Redonda: jogando no Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço não perdia desde junho de 2019.