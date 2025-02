Justiça Federal autoriza reabertura de ciclovia Tim Maia no Rio

Via conecta a praia do Leblon à Barra da Tijuca

A Justiça Federal autoriza reabertura da ciclovia Tim Maia, na cidade do Rio de Janeiro. A via, para pedestres e bicicletas, conecta a praia do Leblon, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste.

A ciclovia foi inaugurada em 2016, mas um desabamento, provocado por uma ressaca, deixou dois mortos naquele ano e resultou na interdição de um trecho.

>>Família de vítima da queda da Ciclovia Tim Maia receberá indenização

Novos desabamentos se seguiram nos anos seguintes, fazendo com que a Justiça Estadual determinasse sua interdição total, em 2019.

A decisão de reabrir a ciclovia foi tomada pela 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, depois que o Tribunal de Justiça declarou incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso. O mérito da ação civil pública sobre a situação da ciclovia, impetrada pelo Ministério Público Estadual contra a prefeitura e as construtoras da estrutura, ainda será julgado.

A Justiça Federal entendeu que a prefeitura do Rio de Janeiro concluiu as obras de reconstrução da ciclovia "com observância de todas as normas técnicas exigíveis e implementação de rigoroso Protocolo de Uso".

Além disso, considerou que o município apresentou documentos que mostravam, além da realização dos reparos, ao custo de mais de R$ 17 milhões, um "sólido plano de ação para alertas, bloqueios temporários e fiscalização de uso em dias críticos em razão das condições climáticas atípica".

A Justiça Federal determinou ainda que a prefeitura implemente e mantenha projetos de acompanhamento, monitoramento e alerta para a ciclovia Tim Maia.