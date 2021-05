Palmeiras goleia Real Brasília e continua líder no Brasileiro Feminino

O Palmeiras derrotou o Real Brasília por 4 a 0, na tarde desta quinta-feira (13) no Allianz Parque, em jogo da 7ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Com este resultado, as Palestrinas permanecem na liderança da competição, com 17 pontos.

Ostentando a sua fibra! É goleada do @Palmeiras_FEM! 4 a 0 sobre o Real Brasília. No topo e invictas!



📸 Leonardo Sguacabia/Gazeta Press pic.twitter.com/7nF8wAE3NR — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 13, 2021

Contando com o melhor ataque da competição, com 18 gols até o início da partida, o Palmeiras abriu o placar logo no primeiro minuto do confronto. A camisa 10 Bia Zaneratto marcou um belo gol, com um chute colocado de fora da área.

O 2 a 0 das Palestrinas veio ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos. A meia Ary marcou após bela jogada de Bia Zaneratto. Com a boa vantagem, o time paulista conseguiu ampliar logo no início da etapa final, aos 4 minutos, quando Ottilia escorou após receber cruzamento de Katrine. E chegou aos 4 a 0 aos 37 minutos, quando Karol Arcanjo pegou de primeira após cobrança de escanteio. A partir daí, o Palmeiras diminuiu a rotação e administrou a vantagem para ficar com a vitória final.

Vitória gremista

Outra equipe a triunfar em casa na tarde desta quinta foi o Grêmio, que derrotou o Bahia por 4 a 2 em partida disputada no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Vira, vira, virou! Os feitos da tua história canta o Rio Grande com amor... 💙



📷 Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA pic.twitter.com/siqbEGWxkU — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 13, 2021

Após um primeiro tempo sem gols, o Bahia abriu o placar aos 6 minutos da etapa final com Roqueline. Mas, aos 14 minutos, as Gurias Gremistas empataram com gol em cobrança de pênalti de Maiara. A virada veio um minuto depois, em cabeçada de Pri Back.

As gremistas continuaram mandando no confronto, e ampliaram as 23 minutos com Nathane. Aos 37 Pri Back voltou a marcar, ao bater na saída da goleira adversária. Cinco minutos depois, Priscila marcou o segundo do Bahia em cobrança de pênalti para fechar o placar.

Com a vitória, o Grêmio ficou na 5ª posição da classificação com 13 pontos. Já o Bahia ocupa a vice-lanterna, com apenas 3 pontos.

Gurias Coloradas

Outra equipe gaúcha a triunfar foi o Internacional, que, jogando em Caçador, bateu o Napoli-SC por 2 a 1. Bruna Benites e Rafa Travalão fizeram os gols das Gurias Coloradas. Thaini descontou para a equipe da casa.

O triunfo deixou o Inter na 6ª posição com 13 pontos. Já o Napoli-SC permanece na lanterna da competição, com 3 pontos, após o revés.