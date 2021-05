Avaí/Kindermann e Minas Brasília deixam Z4 do Brasileiro Feminino

Dois jogos abriram na tarde desta quarta-feira (12) a sétima rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As vitórias de Avaí/Kindermann e Minas Brasília sobre Cruzeiro e Ferroviária, respectivamente, mexeram principalmente com a parte de baixo da classificação.

As Leoas Avaianas receberam as Cabulosas no estádio Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador (SC), e venceram por 3 a 1, dando fim a um jejum de cinco jogos sem triunfos. As catarinenses, que iniciaram a rodada na zona de rebaixamento (Z4), foram a sete pontos e subiram para décimo. As mineiras, com cinco pontos, retornaram ao Z4, na 13ª posição.

Deu vitória! Mais unidas que nunca, as Leoas voltaram!



Avaí Kindermann 3 x 1 Cruzeiro



Foto: Andrielli Zambonin pic.twitter.com/DeIAkWEB5t — Avaí Kindermann (de 🏠) (@AvaiKindermann) May 12, 2021

Atual vice-campeã nacional, a equipe do Avaí/Kindermann teve mais volume ofensivo ao longo da partida e saiu na frente aos 44 minutos do primeiro tempo. A lateral Carol roubou a bola na intermediária e abriu para Larissa pela esquerda. A atacante invadiu a área e bateu rasteiro para inaugurar o placar. No minuto inicial da segunda etapa, a atacante Lelê lançou Larissa, que dividiu com a goleira Mary Camilo. Na sobra, a atacante Catyellen completou para as redes, aumentando a vantagem da casa.

Entre os 11 e 12 minutos, a meia cruzeirense Duda teve duas oportunidades de finalização na área, mas parou na goleira Bárbara, que defendeu em dois tempos. As Leoas foram mais eficientes. Aos 17 minutos, Larissa foi derrubada na área pela zagueira Jajá. A própria atacante cobrou e converteu. As mineiras descontaram aos 35 minutos. A meia Vanessa bateu falta na área, a lateral Eskerdinha cruzou rasteiro e a volante Capelinha concluiu para o gol. O placar, porém, não se alterou mais.

No próximo domingo (16), o Cruzeiro recebe o Napoli, também de Caçador (SC), às 17h (horário de Brasília), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. Já na segunda (17), o Avaí/Kindermann encara o Internacional no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), às 15h.

Minas Brasília vence a primeira

No estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Ceilândia (DF), o Minas Brasília superou a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, por 1 a 0. Foi o primeiro triunfo da equipe da capital federal no Brasileiro deste ano, enquanto as Guerreiras Grenás sofreram o segundo terceiro revés. As brasilienses subiram para o 12º lugar, com seis pontos. O clube paulista permanece com dez pontos, na sétima posição, mas pode descer na tabela na sequência da rodada.

O gol da vitória saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, em pênalti cometido pela meia Duda, por tocar com a mão na bola dentro da área. A meia Karla Alves bateu e balançou as redes. As paulistas tentaram responder aos 26, em chute da entrada da área da meia Amanda que a goleira Karen salvou com a ponta dos dedos. Aos 35, a meia Aline Milene avançou pela esquerda e mandou na trave. Aos 37, Duda soltou a bomba de fora da área, mas Karen se atirou no canto esquerdo para defender.

A partir daí, o Minas conseguiu administrar melhor a pressão da Ferroviária. As grenás tiveram somente outra chance clara, aos 38 minutos do segundo tempo, em chute de Aline Milene, dentro da área, que saiu fraco e ajudou a defesa de Karen. As paulistas subiram as linhas no fim, sem assustar a meta das anfitriãs.

O Minas abre a oitava rodada no sábado (15), às 15h, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No domingo, às 20h, a Ferroviária recebe o São Paulo na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).