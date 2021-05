Brasileiro Feminino: São Paulo busca empate no fim com Avaí/Kindermann

O jogo que inaugurou a quinta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino não teve vencedor. Neste sábado (1 de maio) à tarde, Avaí/Kindermann e São Paulo empataram por 1 a 1 no estádio Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador (SC).

A igualdade atrapalha as pretensões das equipes. As Leoas Caçadoras, atuais vice-campeãs, somam quatro pontos, na décima posição, podem ver a zona de classificação (G8) ficar mais distante no desenrolar da rodada. As tricolores chegaram aos mesmos oito pontos do Santos, em quinto lugar, ficando atrás das Sereias da Vila pelo saldo de gols (cinco a três).

O Avaí/Kindermann teve as chances mais claras da primeira etapa. Logo aos dois minutos, a goleira Carla fez boa defesa após jogada e conclusão da atacante Larissa na área, pela esquerda. No rebote, a meia Catyellen, próxima à marca de pênalti, bateu por cima. Aos 29, a atacante Raíza tentou surpreender Carla - que estava adiantada - com um chute quase do meio de campo, mas a camisa 1 tricolor se recuperou e evitou o gol. Já aos 32, não teve jeito: Catyellen cobrou falta na área, à direita, e Larissa, de peixinho, abriu o placar.

O cenário se alterou no segundo tempo, com o São Paulo apresentando muito mais volume ofensivo, mas pecando no desenvolvimento das jogadas no último terço de campo. As Leoas controlaram a pressão tricolor até os 45 minutos, quando a lateral Carol derrubou a atacante Duda na área pela direita. A meia Jaqueline cobrou a penalidade e empatou.

Os acréscimos foram os mais emocionantes da partida, com o São Paulo tendo duas chances seguidas. Aos 48 minutos, Letícia salvou uma finalização cruzada pela esquerda, dentro da área. Aos 49, a goleira das Leoas soltou a bola nos pés de Giovanninha, na pequena área, mas a zaga se antecipou à meia tricolor e afastou o perigo quase em cima da linha. Aos 53, o Avaí/Kindermann teve uma ultima oportunidade com Larissa chutando mascado perto da marca do pênalti. A bola desviou na marcação, mas Carla, atenta, evitou o gol das catarinenses.

Próxima partida: São Paulo x Internacional, sábado (08), às 20h, no CFA Laudo Natel, pelo Brasileirão.



O clube de Caçador abre a sexta rodada do Brasileiro no próximo sábado (8), às 15h (horário de Brasília), contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). No dia seguinte, o São Paulo recebe o Internacional no Centro de Formação de Atletas (CFA), em Cotia (SP), às 18h.