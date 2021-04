Corinthians atropela Inter e continua perfeito no Brasileiro Feminino

Atual campeão, o Corinthians segue com a campanha perfeita na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2021. Nesta quarta-feira (28), o Timão derrotou o Internacional por 4 a 0 no Sesc Campestre, em Porto Alegre, pela quarta rodada da competição.

As alvinegras foram aos 12 pontos, mantendo a liderança do Brasileiro por mais uma rodada. As Gurias Coloradas caíram do terceiro para o sétimo lugar, com os mesmos sete pontos de mais cinco times, ficando atrás de Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Ferroviária e Real Brasília pelo saldo de gols.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades, ambas do Corinthians. Aos dez minutos, a lateral Katiuscia ganhou a dividida na direita, dentro da área, e cruzou rasteiro. A atacante Grazi apareceu entre as zagueiras do Inter e bateu de primeira, rente à trave esquerda. Aos 41, a atacante Jhennifer aproveitou a sobra de uma disputa de bola na intermediária e tentou encobrir Vivi, mas a goleira, dando um passo para trás, conseguiu afastar o perigo com a ponta dos dedos.

Na etapa final, as paulistas conseguiram se impor. Aos 12, a atacante Adriana abriu na esquerda para a lateral Tamires cruzar de primeira e Jheniffer balançar as redes do ex-clube. Aos 20, Adriana subiu pela esquerda, levou para dentro, na entrada da área, e chutou prensado. A lateral Belinha tentou evitar o gol no desvio, mas fez contra. Três minutos depois, Adriana recebeu novamente pela esquerda, levantou na pequena área e a atacante Gabi Portilho fez o terceiro.

O Timão seguiu com mais presença ofensiva, mesmo após os três gols em 11 minutos. Aos 45, Gabi Portilho dominou pela direita, cortou para dentro e bateu cruzado, para defesa de Vivi, que espalmou para o lado. Aos 49, a volante Ingryd avançou pelo meio e deixou Cacau frente a frente com a goleira. A atacante tocou por cima e fechou a goleada em Porto Alegre.

Triunfo do São Paulo

Também nesta quarta, o São Paulo venceu o Flamengo por 3 a 0 na Arena Barueri. As tricolores assumiram a terceira posição. Por conta do saldo de gols, as paulistas superam Grêmio, Ferroviária, Inter e Real Brasília, ficando atrás somente do Palmeiras entre as equipes que somam sete pontos. As rubro-negras caíram para o 14º lugar, na zona de rebaixamento, estacionadas nos dois pontos.

O primeiro tempo foi dominado pelo São Paulo. A goleira Kaká foi exigida ao menos cinco vezes, sendo três com perigo. Aos 20 minutos, a meia Micaelly recebeu pela esquerda, na intermediária, obrigando a camisa 1 rubro-negra a salvar com a ponta dos dedos o arremate de longe. Aos 37, após um bate-rebate, a bola sobrou para a atacante Gláucia bater perto da marca do pênalti, parando na arqueira carioca. No lance seguinte, Gláucia tentou de bicicleta e Kaká evitou o gol tricolor.

O Tricolor desencantou na etapa final. Aos 12 minutos, a meia Jaqueline acertou o travessão. Aos 23, a atacante Duda (que tinha acabado de entrar) foi lançada nas costas da zaga pela esquerda, entrou na área e fez um golaço, encobrindo Kaká. Aos 35, Micaelly ampliou para as anfitriãs, de pênalti. Nos acréscimos, Duda recebeu da atacante Larissa na área, escapou da marcação e deu números finais à partida em Barueri.