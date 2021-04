São José aproveita erros e derrota Cruzeiro pelo Brasileiro Feminino

O São José foi eficiente e soube aproveitar os erros do sistema defensivo do Cruzeiro para superar as mineiras por 2 a 1, de virada, pela quarta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partida desta quarta-feira (28) foi disputada no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

ACABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU! QUE VITÓRIA! O ESTAGIÁRIO ESTÁ PASSANDO MAL!!!!



Cruzeiro 1 x 2 São José!#VaiSãoJosé #MeninasdaÁguia pic.twitter.com/noouYsZDoM — São José Futebol Feminino (@saojoseecfem) April 28, 2021

As joseenses venceram pela segunda vez na competição e chegaram aos seis pontos, assumindo a sétima posição, mas podendo ser ultrapassadas por Santos e São Paulo, que ainda atuarão pela quarta rodada. As Cabulosas seguem com um ponto e caíram para último por terem pior saldo que o Botafogo, que joga somente na quinta-feira (29).

As mineiras apresentaram mais volume de jogo, mas pouco aproveitaram. Aos 26 minutos do primeiro tempo, a meia Esquerdinha bateu falta e a goleira Jéssica se esticou à esquerda para evitar o gol. Nos acréscimos, a volante Lucero Robayo disparou com liberdade, escapou de Jéssica, mas demorou para concluir e bateu em cima da zagueira.

Na segunda etapa, as cruzeirenses mantiveram a postura ofensiva e balançaram as redes com a meia Duda cobrando pênalti, aos dois minutos. Aos sete, porém, a defesa celeste saiu jogando errado, o meio-campo do São José rebateu a bola e a atacante Fernanda Tipa aproveitou, chutando na saída da goleira Mary Camilo.

Aos 15 e aos 17 minutos, Duda assustou as joseenses com duas finalizações da entrada da área. Aos 22, após cruzamento de Esquerdinha, Lucero cabeceou rente à trave esquerda, na pequena área. Quatro minutos depois, nova saída errada das Cabulosas e a atacante Giovânia mandou para as redes, virando o marcador na segunda oportunidade real das visitantes.

O Cruzeiro sentiu o gol e, mesmo marcando presença no campo ofensivo, teve dificuldades para entrar na área. Aos 46 minutos, na última chance da partida, a meia Vanessinha dominou pela esquerda, próxima à entrada da área, e chutou forte, acertando a trave direita. As mineiras tiveram escanteio na sequência, mas não aproveitaram a bola parada.