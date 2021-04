Com golaço relâmpago, Santos atropela Napoli no Brasileiro Feminino

O Santos precisou de pouco mais de meia hora para liquidar o duelo contra o Napoli, que encerrou a quarta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nesta quinta-feira (29), as Sereias da Vila golearam o time catarinense por 5 a 1 na Vila Belmiro, em Santos (SP), com os primeiros quatro gols saindo antes dos 34 minutos.

FINAL DE JOGO E GOLEADA DAS SEREIAS! ⚪️⚫️



As #SereiasDaVila venceram o Napoli por 5 a 1 e conquistaram mais três pontos pelo #BrasileirãoFeminino. As autoras dos gols foram: Ketlen, Amanda Gutierres (2), Maria Dias e Brena. pic.twitter.com/qPvdEqqcNe — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 30, 2021

As santistas assumiram o quarto lugar do Brasileirão, com oito pontos, a quatro do Corinthians, líder e próximo adversário. O clássico alvinegro será neste domingo (2), às 20h (horário de Brasília), na Vila. O Napoli caiu para 14º, na zona de rebaixamento, com os mesmos dois pontos de Minas Brasília, Bahia e Flamengo, que estão à frente pelo saldo de gols. Também no domingo (mas às 15h), as catarinenses visitam o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, reeditando a final da última Série A2 (segunda divisão).

Vinte segundos. Foi este o tempo que a atacante Ketlen precisou para receber a bola na entrada da área e encobrir a goleira Nicole, abrindo o placar. Aos sete minutos, a volante Brena foi lançada na área pela esquerda e rolou para a atacante Amanda Gutierrez completar na pequena área. Aos 14, Amanda cruzou pela direita e a atacante Maria Dias, livre, teve tempo de dominar e chutar. Aos 33, a meia Rita Bove abriu na direita para Maria invadir a área e tocar para trás. A bola desviou na zaga, mas Amanda se antecipou e mandou para as redes.

Na etapa final, a técnica santista Cristiane Lessa descansou algumas titulares e deu espaço a jogadoras da base. Apesar do ritmo menos intenso que o dos 45 minutos iniciais, as Sereias se mantiveram no ataque. Aos dois, a meia Julia cobrou escanteio pela direita e Brena desviou de cabeça, no cantinho direito. O sexto quase saiu aos 21. Amanda cruzou rasteiro pela esquerda e a atacante Analuyza (na pequena área e com a goleira batida, quase debaixo do travessão) pegou mal e desviou a bola rente à trave esquerda, para fora.

Com a vitória no #SANxNAP, as #SereiasDaVila retornam à parte superior da tabela do #BrasileirãoFeminino!



8⃣ pontos

4⃣ jogos

2⃣ vitórias

2⃣ empates

🔟 gols pró

5⃣ de saldo pic.twitter.com/QdENMmCNS5 — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 30, 2021

O duelo ficou mais equilibrado, com o Napoli marcando presença no ataque. Aos 30 minutos, as catarinenses descontaram com um bonito gol de Naiane. A atacante ganhou a disputa da zagueira Camila Martins, na entrada da área, escapou da meia Gi Fernandes e mandou no canto da goleira Michelle. A equipe de Caçador (SC) seguiu tentando diminuir o prejuízo na Vila, sem sucesso. As santistas, no contra-ataque, buscaram aumentar a vantagem, mas pararam nas defesas de Nicole.