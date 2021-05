Brasileiro Feminino: Internacional se reabilita e supera Ferroviária

O Internacional se reabilitou da goleada sofrida para o Corinthians (0 a 4) no meio da semana e interrompeu a sequência de duas vitórias consecutivas da Ferroviária. Neste sábado (1), as Gurias Coloradas derrotaram as Guerreiras Grenás por 3 a 1 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Fim de jogo! Grande vitória das Gurias Coloradas em cima da Ferroviária por 3x1 no #BrasileirãoFeminino!



📷 Pablo Nunes/Gazeta Press pic.twitter.com/W7D35d5ezC — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 2, 2021

As gaúchas subiram para o quarto lugar, com os mesmos dez pontos de Palmeiras e Grêmio, que se enfrentam na segunda-feira (3), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. As Palestrinas e as Gurias Gremistas ficam à frente do Inter pelo saldo de gols. A Ferrinha segue com sete pontos, em sétimo, mas pode cair mais posições na rodada.

As paulistas tiveram a primeira grande chance do jogo aos oito minutos. Aline Milene recebeu da também meia Patrícia Sochor pela esquerda, na área, colocou a bola entre as pernas da zagueira Sorriso e bateu cruzado, para bela defesa da goleira Vivi. Dez minutos depois, a zagueira Yasmin, sob pressão, recuou para Luciana. Sem perceber que o toque foi da jogadora da própria equipe, a goleira pegou a bola com a mão. A arbitragem deu falta em dois lances, dentro da área. A meia Mariana Pires chutou colocado, no ângulo esquerdo, e abriu o placar.

Apesar de voltar do intervalo com mais disposição ofensiva, a Ferroviária pecava quando a bola chegava no último terço do campo. Mais eficiente, o Inter ampliou aos 21 minutos. A meia Isa Haas, pouco antes da meia-lua, rolou na direita para a atacante Rafa Travalão, ex-jogadora do time paulista, arrematar cruzado, sem chances para Luciana. Aos 29, a zagueira Bruna Benites foi cirúrgica, ao bloquear, perto da pequena área, a conclusão de Aline Milene, após jogada individual da meia.

As Guerreiras Grenás descontaram aos 32 minutos, em cobrança de falta inteligente de Rafa Mineira. A meia viu Vivi adiantada e bateu por cobertura. Nos acréscimos, porém, a meia Djeni deixou Juliana na cara de Luciana. A volante tocou para as redes na saída da goleira e garantiu o triunfo.

A Ferroviária abre a sexta rodada no sábado que vem (8), às 15h, contra o Avaí/Kindermann, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). No dia seguinte, o Internacional enfrenta o São Paulo no Centro de Formação de Atletas (CFA) tricolor, em Cotia (SP), às 18h.